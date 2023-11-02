Tahmini Okuma Süresi: dakika

Uzun yıllardan beri Çorum’da müteahhitlik yapan İş İnsanı İrfan Yaşar ve sahibi olduğu inşaat firmaları, çok sayıda kamu kurum ve özel sektöre kazandırdığı binaların yanısıra başta Traktörcüler Sitesi, 2 adet Sanayi Sitesi olmak üzere toplu işyerlerinin yapımında da bir marka haline geldi.

Şu anda da bölgenin en büyük sanayi sitesi olan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yapımını başarılı bir şekilde sürdüren İrfan Yaşar, toplumsal konulara da duyarsız kalmıyor.

İrfan Yaşar’ın katkı sağladığı kuruluşlardan biri olan Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin Başkanı Adem Mert de yardımsever iş insanına bir jestte bulundu. Mert, verdiği katkılardan dolayı İrfan Yaşar’a tüm dernek üyeleri ve yönetim kurulu adına bir plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Dernek başkanı Adem Mert’e yaptığı jestten dolayı teşekkür eden İş İnsanı İrfan Yaşar, vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden şehitlere minnettar olduğumuzu dile getirerek, “Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri toplum olarak bizlere emanettir. Onlar için ne yapsak azdır” diye konuştu.