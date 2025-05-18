İl Sağlık Müdürlüğü olarak toplumda aşı bilincini artırmak ve her yaştan bireyin aşıyla korunabilir hastalıklardan korunmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü belirtilirken bu kapsamda Çorum Belediyesi ile işbirliği içinde, şehir merkezinde hizmet veren belediye otobüslerinin içinde ve duraklarda dikkat çekici ve bilgilendirici aşı ile ilgili afişlerin yerleştirildiği bildirildi.

Çocuklardan yaşlılara kadar farklı yaş gruplarını temsil eden görsellerle hazırlanan afişlerde, “Aşı Ol, Sağlıklı Ol” mesajında vatandaşlara aşılanmanın öneminin hatırlatıldığı belirtilirken: “Afişlerimiz sayesinde günlük yaşamın içinde, ulaşım araçlarında bile sağlık okuryazarlığını destekleyen bir farkındalık ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, aşılar korur, toplum sağlığını güçlendirir. Siz de sağlığınız için aşınızı olun, sevdiklerinizi koruyun” görüşüne yer verildi.



Editör: NURDAN AKBAŞ