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Mukaddes-Hüseyin Şengil çiftinin oğulları Mustafa, Satı-Ergün Kavlak çiftinin kızları Seda ile hayatını birleştirdi. Anitta Otel’de yapılan düğüne ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, oda yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğün töreninde davetliler ise, gecenin geç saatlerine kadar genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER, Şengil ve Kavlak ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler.