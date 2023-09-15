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İl Müftüsü Muharrem Biçer, 2023 yılı Ağustos Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı için 13 ilçe müftüsü/vekili ile Mecitözü İlçe Müftülüğü’nde bir araya geldi.

İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya ve Fazıl Saraç’ın da hazır bulunduğu toplantıda, mevcut gençlik çalışmaları, ihtiyaç dahilinde il merkezinde ve ilçelerde yeni gençlik merkezleri oluşturulması, 4-6 yaş Kur’an kurslarının öğrenci sayıları ve mevcut fiziki şartlarının iyileştirilmesi, il ve ilçelerde yürütülen bağımlılık çalışmalarında görev alan personele yönelik bir seminer planlanması ve Başkanlığımızın 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları konu başlıkları görüşüldü.

Toplantı sonrası İl Müftüsü Biçer ve beraberindekiler, önceden Mecitözü eski Askerlik Şubesi olarak hizmet veren ve sonradan restore edilerek Kültür Evi ve Kent Müzesi’ne dönüştürülen tarihi yapıyı ziyaret ettiler.