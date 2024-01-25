Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Seçim Güvenliği Toplantısı”na Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve ilçe kaymakamları katıldı.



Çorum il merkezinin yanı sıra ilçelerde seçim güvenliği için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü ve bazı kararların alındığı toplantıda Vali Zülkif Dağlı, seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumların gerekli tedbirlerini alacağını belirterek, seçim takvimi süresince yapılacak tüm çalışmaların iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerisinde titizlikle yürütüleceğini ifade etti.