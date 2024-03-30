Vali Zülkif Dağlı ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen seçim güvenliği konulu video konferans toplantısına katıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı J. Albay Naim Çetinkaya da hazır bulundu.



Daha sonra ise Vali Zülkif Dağlı başkanlığında, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilimizde huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Seçim Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, seçim öncesi, oy verme günü ve seçimlerin sonrasını kapsayan tedbirler detaylı olarak değerlendirildi.

Vali Dağlı, seçimlerin güven ve huzur ortamı içerisinde geçmesini yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.