İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, beraberinde Teşkilat Başkanı Necati Burak Peker ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasında iktidara yüklenen Yıldız, “Artık havalimanı, tren yolunu zaten bu iktidardan beklediğimiz yok. Milletin dertleri rafa kaldırıldı. Herkes kendi istikbalini kurtarma derdine düştü halkın ne derdi, ne feryadı duyulmaz oldu. Halk unutuldu, yarı yolda bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Havaalanı ve demiryolunun bu iktidar döneminde “yalan projesi” olarak tarihe geçtiğini kaydeden Yıldız, konuşmasında şunları söyledi:

“Biz sizlerin yalanlarınızdan bıktık. Yıllardır demokrasi naraları atanların demokrasiden ne kadar uzak olduğuna bugün şahitlik ediyoruz. Korkuları almış başını gidiyor kendi delegelerinden bile korkuyorlar. Çünkü onlar bile size inanmıyor. Kongreleriniz bile iptal oluyor. Yani kısaca artık halk nazarında tükenmişlik yaşıyorsunuz.

Çorum ve birçok ilçemizde yaşanan sağlık sorunları halkımızın yaşadığı, olumsuzluklar, artık iyice halkımızı mağdur etmektedir. Biran evvel çözümler bulunup işleme konulmalıdır.

Kırkdilim yolu yılan hikâyesine döndü. Kargı Beygircioğlu Kavşağı’ndan Kargı'ya olan bölünmüş yol yılan hikâyesine döndü. Alaca ilçemiz mülteci yuvasına döndü. İskilip ilçemiz, Bayat ilçemiz desen resmen üvey evlat muamelesi görüyor. Para nerede siz orda, yatırım orda teşvik orada. Çorum gündeminden düşmeyen hobi bahçelerine cezalar kesip insanların ceplerine elinizi attınız. Bu hobi bahçelerini yapılırken neden görmezden geliyorsunuz? Önce rant kapılarını sonuna kadar açıp halkımıza cezalar kesiyorsunuz. Bu hobi bahçeleri yapılırken neredeydiniz, neden sustunuz? Bu konuyla alakalı hangi çözümü ürettiniz? Çözüm üretmek yerine zulüm ürettiniz.”

Editör: HABER MERKEZİ