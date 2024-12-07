Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Meydan Kavağı Mahallesi Ekşioğlu Sitesi’nde ikamet eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Azime Aslı Nadir’in Ziraat Mühendisi eşi Cenk Nadir’in babası Orhan Nadir yaşlılığa bağlı olarak 82 yaşında hayatını kaybetti.
Eşet Nadir ile evli olan 2 çocuk babası merhum Orhan Nadir’in cenazesi 9 Aralık Pazartesi günü öğle namazına müteakip Antalya 12.Cadde Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
CHP 7.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte cenazeye katılacağı öğrenildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: RIFAT KARA