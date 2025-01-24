Önceki dönem Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Meclis Üyeleri, Yılmaz Kaya’nın başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni yeni hizmet binasında ziyaret etti.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, Mehmet Sayan ve beraberindekilere yeni binanın hizmet birimlerini, üretim, depolama ve pazarlama ünitelerini gezdirerek bilgi verdi.

Ankara yolu Ford Evlüce karşısında faaliyete geçen Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, yeni binasıyla birlikte daha geniş ve modern bir ortamda hizmet vermenin gururunu yaşıyor.

Mehmet Sayan ve beraberindekiler, yapılan başarılı çalışmalardan dolayı birlik yönetimini tebrik etti.

Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, yeni hizmet binalarının açılışının da önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ziraat Odası önceki dönem yönetimine teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR