Emekli öğretmen merhum Süleyman Çalışkan’ın eşi, Berlin’de yaşayan Sezer Eser, Çorum Belediyesi çalışanlarından Serdar Çalışkan, Çorum esnafından Soner Çalışkan, emekli öğretmen Sezgin Çalışkan ve önceki dönem Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan’ın annesi olan Satı Çalışkan bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerden tedavi gördüğü Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Eczacı Serkan Çalışkan ve Eczacı Saygı Çalışkan’ın babaanneleri olan Satı Çalışkan’ın cenazesi yarın (02 Temmuz 2025 Salı günü) saat 09.00’da Özel Elitpark Hastanesi morgundan alınarak memleketi olan Yozgat’ın Sorgun İlçesi Bahadın Kasabası’na götürülecek. Burada öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası ise son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi