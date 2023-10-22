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Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında şarjda bırakılan akülerin patlaması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede düşmanların binayı sandığını farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yangının çıktığı dairede bulunan bir çocuğu kurtamak için içeri girerek dumandan etkilenen Kadriye E., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi.