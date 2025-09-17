Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sarıyer, üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Şenol Can’la yollarını ayırdı.
Yaklaşık 2 ay önce göreve getirilen 42 yaşındaki Şenol Can, Sarıyer’in başında 5 maça çıktı. İstanbul temsilcisi bu maçlarda 1 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 3 gol atıp 8 gol yedi.
Öte yandan, Şenol Can’dan boşalan teknik direktörlük görevi için ünlü teknik adam Yılmaz Vural’la anlaşma sağlandığı iddia edildi. Gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz resmi açıklama yapılmamıştı.
Muhabir: Haber Merkezi