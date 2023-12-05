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Yeni Hamam sahiplerinden merhum Cavit Samsunlu’nun eşi, Osman, Rıdvan, Hüseyin ve İrfan Samsunlu’nun anneleri olan Saniye Samsunlu geçtiğimiz Pazar günü yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.



Saniye Samsunlu’nun cenazesi Özel Hastane’den alınarak Akşemseddin Camii’ne getirildi ve burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.



Cenazeye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Esnaf ve Sanaatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.