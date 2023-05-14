Türkiye genelinde 65 milyona yakın, ilimizde ise 398 bin 595 seçmen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oylarını kullandı.

Seçmenler, sabah saatlerinde geldikleri sandıklarda ilk olarak sandık başkanı ve diğer görevliler tarafından oy kullanımı hakkında bilgilendirildi. Seçmenlere oy pusulası, zarf ve mühür verildi ve ardından kabinlere yönlendirildi.

Seçim sürecinin güvenli ve düzgün bir şekilde gerçekleşmesi için polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan bu önlemler, Çorum'daki vatandaşlar tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Vatandaşlar, oy verme hakkını kullanarak demokratik sürece katkıda bulundu.

Saatler 17.00’yi gösterdiğinde oy verme işlemi tamamlanarak sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi.