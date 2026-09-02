OSB Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda, bölgenin mevcut durumu ve yeni yatırımlara ilişkin gündem maddeleri ele alındı. Toplantıda, Çorum OSB’de yeni yatırım yapmak isteyen sanayicilerin yer tahsis talepleri görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından talepler karara bağlanırken, OSB’nin 6 aylık denetim raporu da kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının gündem maddelerinden biri de Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılması planlanan iş birliği oldu. Taraflar arasında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca OSB’deki sosyal tesisler, altyapı çalışmaları ve sanayicilerin talepleri görüşüldü. Gündemdeki konularla ilgili gerekli kararların alındığı bildirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK