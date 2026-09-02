Kamu-İş Konfederasyonu bünyesindeki Genel Sağlık-İş Sendikası’nın Genel Merkez Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Yalçın Çiftçi, kamu eliyle verilen ücretsiz ve ulaşılabilir sağlık hizmetinden yana olduklarını belirterek, genelde sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.

Daha önce Çorum Şube Başkanı olan Yalçın Çiftçi’nin yanı sıra, ziyarete, Genel Sağlık-İş Genel Merkezi’nden Genel Örgütlenme Sekreteri Özcan Arslan, Çorum merkezli Orta Karadeniz Şube Sekreteri Ertan Ceylan, Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Onur Büyükcindil ve Örgütlenme Sekreteri Kaan Aytaç da katıldı.

“ÇORUM’DA 2. BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ YOK”

Sendikanın 60 ilde örgütlü olduğunu ve Çorum’da 200 üyelerinin bulunduğunu belirten Yalçın Çiftçi, sektörün en önemli sorunlarından birinin personel açığı olduğunu, OECD standartlarına göre 9 hemşirenin yaptığı işi, ülkemizde 3 hemşirenin yaptığını, ilçelerde uzman hekim yokluğunun, merkezde yığılmaya yol açtığını anlattı.

Muayene ve tedavi zincirinin sağlıklı çalışmaması yüzünden Çorum’da hasta sayısının olağanüstü arttığına ve günlük acil vaka sayısının 1.500’e kadar çıktığına dikkat çeken Çiftçi, “İlçelerde ile sağlığı merkezleri verimli çalışmıyor. Hastalar yoğun olarak Çorum’a sevk ediliyor. Çorum merkezinde ise 1. ve 3. basamak sağlık hizmeti var, 2. basamak yok. İnşaatı devam eden Devlet Hastanesi bitinceye kadar Eğitim-Araştırma Hastanesi’nin yükü hafifletilemeyecek.” diye konuştu.

Yalçın Çiftçi, geçici görevlendirmelerin de hizmeti aksattığını hatırlatarak, liyakatin yerini yandaşlığın aldığını vurguladı.