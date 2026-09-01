CHP eski İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yalçın’ın oğlu, sanayi esnafından frenci Ali Yalçın, Hüseyin Yalçın ve Alaaddin Yalçın’ın kardeşi, sigortacı Atakan Yalçın’ın amcası, müzisyen Nihat İnaç ve Uğur İnaç'ın dayısı olan Ali Rıza Yalçın’ın genç yaşta vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Uzun yıllardır Gürcistan’da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Ali Rıza Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Yalçın’ın cenazesinin bugün Gürcistan’da toprağa verileceği bildirildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi