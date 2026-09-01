Çorum Adalet Sarayı önünde bulunan Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, İdare Mahkemesi Başkanı Alim Günaydın, Vergi Mahkemesi Başkanı Abdullah Çayır, mahkeme başkanları, adliye çalışanları, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum Baro Başkanlığı ve Çorum İdare Mahkemesi adına çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Adli Yıl’ın açılışı nedeniyle daha sonra ise Adliye Yemekhanesi’nde kokteyl düzenlendi.

Muhabir: Haber Merkezi