Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bankası Türkiye İş Bankası, 102. kuruluş yıldönümünü Çorum merkez ve ilçelerdeki şubelerinde düzenlenen programlarla kutladı.

Çorum merkezde bulunan 2 şubenin yanı sıra Alaca, Osmancık, İskilip ve Sungurlu ilçelerindeki İş Bankası şubelerinde de kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunuldu.

Öte yandan uzun süredir Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Aran’ın Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığına atanması nedeni ile yerine H. Cahit Çınar’ın getirildiği de belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK