Sayısal İl Birincisi olan Gözde Nur Temür elde ettiği başarıyı öğrendiği anda büyük bir sevinç yaşadığını belirterek: “Geride kalan uzun ve yoğun maratonun böylesine güzel bir başarıyla taçlanması beni çok mutlu etti. Ancak biliyorum ki bu yolda tek başıma değildim. Böylesi büyük başarılar, doğru insanların sevgisi, inancı ve emeğiyle çok daha anlamlı hâle geliyor. Bu yüzden üzerimde emeği olan herkese teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu uzun ve zorlu maratonda, motivasyonumun düştüğü ve yorulduğumu hissettiğim anlarda bana 9.sınıftan beri güç veren Final Kurs sahibi Adnan Faruk Şahin ve tüm Final ailesine yürekten teşekkür ederim. Ayrıca başta üzerimdeki emeği anlatılamaz olan öğretmenim Ahmet Şahin Şenöz olmak üzere; 12. sınıf boyunca derslerimize giren Osman Uğur Memik, Ertan Söylemez, Ali Altuntaş, Faruk Öztürk ve eğitim hayatım boyunca emeği geçen Albayrak İlköğretim Okulu ve Fen Lisesi hocalarıma da yalnızca kattıkları bilgiler için değil, bu süreçte bana verdikleri moral ve güven için minnettarım. Beni her koşulda karşılıksız seven aileme; en yoğun ve stresli günlerimde bile yüzümdeki küçücük bir tebessümle çalışma azmimi tazeleyen, yükümü hafifleten canım arkadaşlarıma ve sevdiklerime de çok teşekkür ederim.

Bugün arkama dönüp bu başarıya baktığımda yalnızca masa başında geçirdiğim saatleri değil; bana benden çok inanan ve bu süreçte sevgileriyle yanımda olan insanların emeğini görüyorum. Çünkü biliyorum ki bazı başarılar asla tesadüf değildir. Bazı başarılar, hayatınıza dokunan o nadide insanların varlığıyla doğar” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi