Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan’ın evsahipliğinde önceki akşam Anitta Otel’de Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ethem Nevzat Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdür Arif Pehlivan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İlçe Kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.

30 Ağustos Zaferi’nin 104. yıl dönümünün gurur ve coşkusunun paylaşıldığı programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmetle, gaziler ise minnet ve saygıyla anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim Tilaveti okurken, daha sonra Vali Ali Çalgan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Vali Ali Çalgan geleceğe müreffeh ve bağımsız bir Türkiye bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ ANDI

Katılımcıları selamlayarak milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin tarihe altın harflerle yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. Yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığımızı dile getiren Vali Çalgan, bu anlamlı günde, bizlere bu güzel vatanı emanet eden başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ettiğini vurguladı.

“KENETLENEN MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ”

30 Ağustos’un yalnızca bir askerî zaferin yıldönümü olmadığını, Türk milletinin hiçbir şart altında esareti kabul etmeyeceğinin, vatanına ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkacağının bütün dünyaya ilan edildiği kutlu bir gün olduğunu söyleyen Vali Çalgan; “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin bir zafere ulaşmış; Dumlupınar’da kazanılan bu büyük zafer, milletimizin istiklal mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.

O günlerde milletimiz büyük bir imtihandan geçiyordu. Yurdumuz işgal altındaydı. İmkânlarımız sınırlı, şartlarımız ağırdı. Ancak milletimizin yüreğinde tükenmeyen bir vatan sevgisi, sarsılmaz bir bağımsızlık inancı ve esareti reddeden güçlü bir irade vardı. İşte 30 Ağustos Zaferi; imkânsızlıklar karşısında teslim olmayan bir milletin, inancın, fedakârlığın, cesaretin ve birlik ruhunun zaferidir.

Cephede Mehmetçik, cephe gerisinde kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz aynı ideal etrafında kenetlenmiş; milletimizin her bir ferdi, vatanın bağımsızlığı için üzerine düşen sorumluluğu büyük bir fedakârlıkla yerine getirmiştir. Bu büyük mücadele; birliğini ve beraberliğini koruyan, ortak değerleri etrafında kenetlenen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını göstermiştir” dedi.

“GELECEĞE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ”

Vali Ali Çalgan konuşmasının devamında şu görüşlere yer verdi: “30 Ağustos’un bizlere bıraktığı en büyük miraslardan biri, millet olma şuuru ve bağımsızlık ruhudur. Bu ruh, yalnızca tarihimizin bir sayfasında kalmamış; milletimizin karşılaştığı her zorlu dönemde yeniden ve güçlü bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Nitekim bu ruhu, yakın tarihimizde 15 Temmuz gecesinde bir kez daha gördük. Milletimiz; vatanına, bayrağına, devletine ve millî iradeye sahip çıkarak, söz konusu vatan olduğunda gerektiğinde canını ortaya koymaktan çekinmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

30 Ağustos ile 15 Temmuz’u buluşturan ortak değer; vatan sevgisi, bağımsızlık iradesi, millet olma şuuru ve sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhudur. Bizlere düşen görev, tarihimizden aldığımız bu güç ve ilhamla aynı ruhu gelecek nesillere aktarmaktır. Çocuklarımıza ve gençlerimize; vatan sevgisini, bayrak sevgisini, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin kıymetini anlatmalı; ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hep birlikte, omuz omuza çalışmalıyız. Bizlere emanet edilen bu güzel vatanı korumak, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek ve Türkiye’mizi gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız bir ülke olarak bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklâl Mücadelemizin bütün kahramanlarını, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan Kıbrıs Barış Harekâtı’na, 15 Temmuz’dan günümüze kadar vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, bayrağımızın özgürce dalgalanması ve mukaddes değerlerimizin yaşatılması uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve gazi yakınlarımıza sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Cenab-ı Hak, devletimizi ve milletimizi daima muhafaza eylesin; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Çorumlu hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bu anlamlı gecede bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum”