Çorumlu emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi (94) hayatını kaybetti.

Merhum Abdullah Çörekçi’nin oğlu, Hacı Mehmet Çörekçi, Ömer Çörekçi ve Refiye Kemer’in kardeşi, Gülten Çörekçi’nin eşi, Sevil Çörekçi ve Ayşegül Atamer’in babaları olan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin vefatı, ailesi ve yakınlarını derinden üzdü.

Merhum Ahmet Çörekçi’nin cenazesi yarın (2 Eylül 2026 Çarşamba günü) İstanbul Zincirlikuyu Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ