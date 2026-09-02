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Çorum tarihine çok değerli eserler kazandırmış olan araştırmacı yazar Ethem Erkoç, bu kitabında, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli,Hacı Bayram-ı Veli ve Somuncu Baba’yı anlatıyor.

Ethem Erkoç, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a imzalı kitabını armağan etti.

Eğitimci-yazar Ethem Erkoç’un 43. kitabı “Anadolu’da Dört Veli-Dört Tarik” isimli kitabı, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yayınlarından çıktı.

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