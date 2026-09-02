Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı verileri, ülke genelinde yeni doğan bebeklere verilen isimlerde öne çıkan tercihleri ortaya koydu. Türkiye’de yeni doğan bebeklere verilen isimlerdeki tercihler illere göre değişiklik gösteriyor. Kimi illerde geleneksel isimler öne çıkarken, kimi illerde ise son yıllarda popülerleşen isimler tercih ediliyor.

İllere göre en çok verilen kız ve erkek bebek isimleri belli olurken, ortaya dikkat çeken bir isim haritası çıkarken, Çorum'da anne babalar 2025 yılında kız bebeklere en çok Defne ismini, erkeklere ise Göktuğ ismini verdi.

İşte illere göre en çok verilen kız ve erkek bebek isimleri:

01 Adana — Alya - Alparslan

02 Adıyaman — Zeynep - Yusuf

03 Afyonkarahisar — Gökçe - Göktuğ

04 Ağrı — Zeynep - Miran

05 Amasya — Alya - Göktuğ

06 Ankara — Gökçe - Göktuğ

07 Antalya — Gökçe - Alparslan

08 Artvin — Gökçe - Göktuğ

09 Aydın — Alya - Alparslan

10 Balıkesir — Gökçe - Alparslan

11 Bilecik — Gökçe - Göktuğ

12 Bingöl — Alya - Miran

13 Bitlis — Alya - Miran

14 Bolu — Gökçe - Alparslan

15 Burdur — Gökçe - Göktuğ

16 Bursa — Alya - Alparslan

17 Çanakkale — Umay - Göktuğ

18 Çankırı — Gökçe - Göktuğ

19 Çorum — Defne - Göktuğ

20 Denizli — Alya - Göktuğ

21 Diyarbakır — Zeynep - Miran

22 Edirne — Alya - Atlas

23 Elazığ — Alya - Alparslan

24 Erzincan — Gökçe - Göktuğ

25 Erzurum — Gökçe - Alparslan

26 Eskişehir — Gökçe - Göktuğ

27 Gaziantep — Defne - Alparslan

28 Giresun — Alya - Göktuğ

29 Gümüşhane — Gökçe - Metehan

30 Hakkari — Elisa - Miran

31 Hatay — Alya - Alparslan

32 Isparta — Gökçe - Göktuğ

33 Mersin — Alya - Alparslan

34 İstanbul — Alya - Alparslan

35 İzmir — Alya - Atlas

36 Kars — Umay - Alparslan

37 Kastamonu — Gökçe - Göktuğ

38 Kayseri — Gökçe - Alparslan

39 Kırklareli — Defne - Atlas

40 Kırşehir — Gökçe - Göktuğ

41 Kocaeli — Alya - Alparslan

42 Konya — Gökçe - Alparslan

43 Kütahya — Gökçe - Göktuğ

44 Malatya — Defne - Alparslan

45 Manisa — Alya - Göktuğ

46 Kahramanmaraş — Gökçe - Alparslan

47 Mardin — Zeynep - Yusuf

48 Muğla — Alya - Atlas

49 Muş — Alya - Devran

50 Nevşehir — Alya - Göktuğ

51 Niğde — Gökçe - Göktuğ

52 Ordu — Alya - Alparslan

53 Rize — Alya - Metehan

54 Sakarya — Alya - Alparslan

55 Samsun — Alya - Alparslan

56 Siirt — Asel - Ömer Asaf / Miraç

57 Sinop — Gökçe - Göktuğ

58 Sivas — Gökçe - Alparslan

59 Tekirdağ — Alya - Alparslan

60 Tokat — Gökçe - Alparslan

61 Trabzon — Alya - Alparslan

62 Tunceli — Gökçe - Metehan

63 Şanlıurfa — Zeynep - Yusuf

64 Uşak — Gökçe - Metehan

65 Van — Asel - Miran

66 Yozgat — Gökçe - Göktuğ

67 Zonguldak — Alya - Alparslan

68 Aksaray — Gökçe - Göktuğ

69 Bayburt — Gökçe - Göktuğ

70 Karaman — Gökçe - Göktuğ

71 Kırıkkale — Asya - Göktuğ

72 Batman — Asel - Yusuf

73 Şırnak — Lina - Muhammed

74 Bartın — Alya - Göktuğ

75 Ardahan — Asel - Alparslan

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

76 Iğdır — Alya - Miran77 Yalova — Defne - Alparslan78 Karabük — Alya - Metehan79 Kilis — Gökçe - Alparslan80 Osmaniye — Alya - Alparslan81 Düzce — Alya - Göktuğ