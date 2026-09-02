Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı verileri, ülke genelinde yeni doğan bebeklere verilen isimlerde öne çıkan tercihleri ortaya koydu. Türkiye’de yeni doğan bebeklere verilen isimlerdeki tercihler illere göre değişiklik gösteriyor. Kimi illerde geleneksel isimler öne çıkarken, kimi illerde ise son yıllarda popülerleşen isimler tercih ediliyor.
İllere göre en çok verilen kız ve erkek bebek isimleri belli olurken, ortaya dikkat çeken bir isim haritası çıkarken, Çorum'da anne babalar 2025 yılında kız bebeklere en çok Defne ismini, erkeklere ise Göktuğ ismini verdi.
İşte illere göre en çok verilen kız ve erkek bebek isimleri:
01 Adana — Alya - Alparslan
02 Adıyaman — Zeynep - Yusuf
03 Afyonkarahisar — Gökçe - Göktuğ
04 Ağrı — Zeynep - Miran
05 Amasya — Alya - Göktuğ
06 Ankara — Gökçe - Göktuğ
07 Antalya — Gökçe - Alparslan
08 Artvin — Gökçe - Göktuğ
09 Aydın — Alya - Alparslan
10 Balıkesir — Gökçe - Alparslan
11 Bilecik — Gökçe - Göktuğ
12 Bingöl — Alya - Miran
13 Bitlis — Alya - Miran
14 Bolu — Gökçe - Alparslan
15 Burdur — Gökçe - Göktuğ
16 Bursa — Alya - Alparslan
17 Çanakkale — Umay - Göktuğ
18 Çankırı — Gökçe - Göktuğ
19 Çorum — Defne - Göktuğ
20 Denizli — Alya - Göktuğ
21 Diyarbakır — Zeynep - Miran
22 Edirne — Alya - Atlas
23 Elazığ — Alya - Alparslan
24 Erzincan — Gökçe - Göktuğ
25 Erzurum — Gökçe - Alparslan
26 Eskişehir — Gökçe - Göktuğ
27 Gaziantep — Defne - Alparslan
28 Giresun — Alya - Göktuğ
29 Gümüşhane — Gökçe - Metehan
30 Hakkari — Elisa - Miran
31 Hatay — Alya - Alparslan
32 Isparta — Gökçe - Göktuğ
33 Mersin — Alya - Alparslan
34 İstanbul — Alya - Alparslan
35 İzmir — Alya - Atlas
36 Kars — Umay - Alparslan
37 Kastamonu — Gökçe - Göktuğ
38 Kayseri — Gökçe - Alparslan
39 Kırklareli — Defne - Atlas
40 Kırşehir — Gökçe - Göktuğ
41 Kocaeli — Alya - Alparslan
42 Konya — Gökçe - Alparslan
43 Kütahya — Gökçe - Göktuğ
44 Malatya — Defne - Alparslan
45 Manisa — Alya - Göktuğ
46 Kahramanmaraş — Gökçe - Alparslan
47 Mardin — Zeynep - Yusuf
48 Muğla — Alya - Atlas
49 Muş — Alya - Devran
50 Nevşehir — Alya - Göktuğ
51 Niğde — Gökçe - Göktuğ
52 Ordu — Alya - Alparslan
53 Rize — Alya - Metehan
54 Sakarya — Alya - Alparslan
55 Samsun — Alya - Alparslan
56 Siirt — Asel - Ömer Asaf / Miraç
57 Sinop — Gökçe - Göktuğ
58 Sivas — Gökçe - Alparslan
59 Tekirdağ — Alya - Alparslan
60 Tokat — Gökçe - Alparslan
61 Trabzon — Alya - Alparslan
62 Tunceli — Gökçe - Metehan
63 Şanlıurfa — Zeynep - Yusuf
64 Uşak — Gökçe - Metehan
65 Van — Asel - Miran
66 Yozgat — Gökçe - Göktuğ
67 Zonguldak — Alya - Alparslan
68 Aksaray — Gökçe - Göktuğ
69 Bayburt — Gökçe - Göktuğ
70 Karaman — Gökçe - Göktuğ
71 Kırıkkale — Asya - Göktuğ
72 Batman — Asel - Yusuf
73 Şırnak — Lina - Muhammed
74 Bartın — Alya - Göktuğ
75 Ardahan — Asel - Alparslan
76 Iğdır — Alya - Miran
77 Yalova — Defne - Alparslan
78 Karabük — Alya - Metehan
79 Kilis — Gökçe - Alparslan
80 Osmaniye — Alya - Alparslan
81 Düzce — Alya - Göktuğ