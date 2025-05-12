Türkiye’de sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı, aylık ise yüzde 3,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

Editör: HABER MERKEZİ