S.S. Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Adalet Bakanlığı'nın Sanayi Sitesi'ne noter kurulması için onay verdiğini duyurdu. Sanayi Sitesi'nde noter olmadığı için işini gücünü bıkarak şehir merkezine inmek zorunda kalan sanayi esnafının kurulacak noter ile sıkıntısının çözülmesi planlanıyor.

Noter gelişmesini sosyal medya hesabından duyuran Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban; “Noter isteğimiz Adalet Bakanlığı'nca kabul edilmiştir. Sanayi esnafımıza hayır olsun. Kurulacak olan noterden sadece sanayi esnafımız değil, bölgedeki galerici esnafımız, toptancılar sitesindeki esnafımız, hastane ve çevresindeki esnafımız, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar ve vatandaşlarımız da yararlanacak. Yani bölgedeki büyük bir ihtiyaç olan noter ihtiyacını gidermiş olacağız. Noterimizin Çorum'a kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Adalet Bakanlığımıza tüm sanayi esnafımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi