Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, sanayi esnafının yanmayan sokak lambalarının değiştirilmesi talebine kayıtsız kalmadı.

Bu durumu Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya aktaran Necmettin Uzun, Vali Dağlı’nın YEDAŞ’a verdiği talimat doğrultusunda sokak lambaları bir bir değiştirildi.

Yanmayan lambalar yüzünden akşam olunca sanayinin karanlığa büründüğünü ve bunu fırsat bilen bazı kişilerin sanayide cirit atmaya başladığını söyleyen Oda Başkanı Uzun, konuyu Vali Dağlı ile paylaştığını, Dağlı’nın da bir talimatı ile lambaların YEDAŞ ekipleri tarafından değiştirildiğini söyledi.

Vali Dağlı’ya sanayi esnafı adına teşekkür eden Necmettin Uzun, “Valimiz, emniyet müdürümüz, belediye başkanımız ve birlik başkanımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Ne talep edersek yerine getiriliyor. Kendilerine minnettarız. Sanayi sitemiz şimdi daha güvenli” dedi.

Gece geç saatlere kadar çalışan YEDAŞ ekiplerine eşlik eden Uzun, YEDAŞ ekiplerine de teşekkür ederek, bazı cadde ve sokaklarda hala yanmayan lambaların bulunduğunu ve bu ay içerisinde yanmayan lamba kalmayacağını da sözlerine ekledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR