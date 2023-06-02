Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Sanayi Sitesi Cami ve Mescit Yaptırma, Yaşatma Derneği yöneticileri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Necmettin Uzun ve dernek yöneticileri, cami yapımının her aşamasında kendilerine destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

“SİZLERDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Necmettin Uzun “Sanayi sitesindeki en büyük eksiklerden birisi camiydi. Bizlerle görüştüğünüzde cami yapımı konusunda söz vermiştiniz. 1200 kişilik camimizi desteklerinizle tamamlayarak ibadete açmış olduk. Sizlerden Allah razı olsun.” dedi.

“EL BİRLİĞİ İLE TAMAMLANDI”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, cami yapımına katkıda bulunan dernek yönetimine ve hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Aşgın “Biz projesini hazırladık. Büyük bir kısmını da dernek olarak sizler yaptınız, biz de destek verdik. Son olarak minaresi inşa edildi. Çevre düzenlemesiyle çalışmalar tamamlanmış olacak. Selçuk mimarisinde güzel bir cami oldu. Biz de cami derneğimize ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.