Sergide eseri yer alacak çocuklar şöyle sıralanıyor: Ada Baran, Arya Birsu Çevik, Asya Sazak, Batuhan Helvacı, Beren Bağ, Bilge Aksu, Büşra Verdi, Cemre Naz Polattaş, Deniz Başaran, Abru Aktaş, Ece Şenöz, Ecren Ela Arslan, Ecrin Kurt, Ecrin Naz Uz, Elif Nur Semerci, Elif Pınar Erkoç, Elgin Akgül, Gülfem Özbekmez, Hakan Aktaş, İsmail Atahan Çelik, İsra Demiral, Lavinya Atasoy, Öykü Deniz Erkoç, Seden Ölmez, Sezin İlkyaz, Toprak Başaran, Yusuf Eren Polat, Zeren Ölmez, Zeynep Kahraman, Zeynep Sırçalı.