ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNDE KALAN ENGELLİ BİREYLER İÇİN GİYİM MALZEMESİ

ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Özel Bakım Merkezlerinde Kalan Engelli Bireyler İçin Giyim Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/559390

1-İdarenin a) Adı : ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Gazi Cad.Valilik Ek Binası 8.Kat ÇORUM 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3642246532 - 3642240200 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çorum Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Özel Bakım Merkezlerinde Kalan Engelli Bireyler İçin Giyim Malzemesi b) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Giyim Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Özel Çorum Bakım Merkezi, Özel Mavi Ocak Bakım Merkezi ve Özel Sungurlu Bakım Merkezi ç) Süresi/teslim tarihi : Malzeme teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 15 gündür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlar.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.06.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Tedarik Edilecek Malların Numunelerine İlişkin Detaylı Açıklamalar Bu İhalenin Teknik Şartnamesinin MADDE 2 - GENEL ŞARTLAR Kısmında Belirtilmiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.