Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde açılan “Bir Hitit Masalı” isimli kişisel resim sergisinde Resim Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü ressam, bu ilgiye ziyaretiyle karşılık verdi.

Balamir, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayarak deneyimlerinden, uzun soluklu sanat hayatındaki önemli olaylardan ve bir sanatçı olarak öğrencilikten bugüne kariyerine değer katan çalışmalardan bahsetti.

Geçmişten günümüze edindiği tecrübelerle hangi yollardan geçtiğini ve özgün bir sanatçı olmak için nasıl bir bakış açısı ile hareket edilmesi gerektiği hakkında farklı bakış açıları sunan Balamir; elli yılı aşan sanat hayatında ortaya koyduğu binlerce çalışmanın arka planında yer alan doğaya, insana ve kültüre dair izlenimleri hakkında kapsamlı tespitlerde bulundu.

Söyleşi sonunda Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş tarafından teşekkür belgesi takdim edilen Balamir, öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.