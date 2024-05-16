“Çorum’un zengin mutfak kültürünü

Antalyalılarla buluşturmak istiyoruz”

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, Antalya’nın özellikle yöresel ürünlerin tanıtımı açısından bir marka haline gelen ve coğrafi işaretler alanında önemli işlevler üstlenen YÖREX etkinliklerinde Çorum’un daha etkili şekilde temsil edilmesini arzu ettiklerini belirterek, “Çorum'un sahip olduğu değerler üzerinden tanıtılması yönünde inisiyatif geliştirmek istiyoruz” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılında kurulan Antalya 19 Platformu’nun Döşemealtı Belediyesi Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’nda Çorumlular olarak baharın gelişini kutladıklarını hatırlatan Prof. Özçatalbaş, Çorum ile Antalya arasında kültürel, sanatsal, akademik, sportif ilişkileri geliştirme amacına yönelik çaba içinde olduklarını da vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Antalya 19 Platformu; kadim Çorum kültürünü güzel Antalya'mızla buluşturmak ve paylaşmak üzere kurulmuş, toplumsal duyarlılıkları olan bağımsız ve herkese eşit yakınlıkta olan bir gönüllüler grubudur. Çorum Valisi Sayın Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın Antalyalı olmasının, her iki il arasındaki etkileşimin artmasına ve deneyim paylaşımına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

“Antalya'nın tanınırlığı en yüksek yerleşim alanlarından olan Kaleiçi restorasyon ve renovasyon deneyiminden Çorum'umuzun yararlanmasını istiyoruz. Yine Çorum'un çok zengin olan mutfak kültürünün Antalyalılarla buluşturulması, Antalya mutfak kültürünün ise Çorum'da deneyimlenmesine yönelik festival ve diğer etkinliklere katılımların ve etkileşimin önemli olacağına inanıyoruz.”