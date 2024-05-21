Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından el sanatları, hediyelik eşya gibi ürünlerin satışının yapılması amacıyla yapılan ve bugüne kadar turizme tam anlamıyla kazandırılamayan Sanat Sokağı için harekete geçen Çorum Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteği ile bölgedeki eksiklikleri gidererek sokağı turizmin kullanımına sunacak.

Çorum’a gelen turist sayısını artırarak kente yeni çekim alanları kazandırma noktasında bugüne kadar Çorum Kalesi, Velipaşa Hanı, Kültür Yolu, Dar Arasta, Güpür Hamamı başta olmak üzere bir çok çalışmaya imza atan Çorum Belediyesi ve Başkan Halil İbrahim Aşgın şimdi de Sanat Sokağı’na el attı.



PROTOKOL İMZALANDI

Turizm konusunda şehri cazibe merkezi haline getirme adına Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nce hazırlanarak DOKAP’a sunulan ve kabul edilen “Çorum Sanat Sokağı Altyapı İyileştirme Projesi” için hibe protokolü imzalandı. Velipaşa Hanı’nda düzenlenen protokol törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Belediye Başkan Yardımcıları, DOKAP yöneticileri ve davetliler katıldı.

Şehre yeni bir çekim noktası ve turizm güzergâhı kazandırmak adına Sanat Sokağı için hazırladıkları toplam 4.3 milyon liralık projeye 2 milyon 898 bin TL’lik hibe alacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, proje sayesinde bugüne kadar atıl kalan sokağın cazibesinin artırılacağını vurguladı.

Törenin açılışında DOKAP’ın 3 yıldır Çorum Belediyesi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının projelerine önemli destekler sağladığını dile getiren Başkan Aşgın, bugüne kadar 3 projeye destek aldıklarını ve Sanat Sokağı için de hazırladıkları projenin destekleneceğini kaydetti.



4 PROJEYE 15 MİLYON

689 BİN LİRALIK HİBE

Çorum Belediyesi’nin Tarihi Meydan için 10 milyon TL, Kültür Yolu kapsamındaki projesine 1 milyon 200 bin TL ve Bahabey Çamlığı projesine ise 1 milyon 500 bin TL hibe aldığını kaydeden Halil İbrahim Aşgın, toplam maliyeti 4 milyon 271 bin TL olacak Sanat Sokağı Altyapı İyileştirme Projesi’ne de 2 milyon 989 bin 830 liralık hibe desteği alacağını kaydetti.

Proje sayesinde ilimizdeki sanata yönelik farkındalığın ve çevresel-kentsel kalitenin artırılmasının alanda yapılacak sanatsal kültürel etkinlik ve aktiviteler ile sokağın ziyaretçilerin ilgi odağı haline getirilmesinin, ilimizin tanınırlığının artırılmasının ve şehre yeni bir çekim noktası kazandırmanın amaçlandığını söyleyen Aşgın, bu kapsamda Sanat Sokağı’nın zemin iyileştirmeleri, ahşap pergolalar yapılması, ferforje girişlerin yapılması, su ve ısı yalıtımların yapılması, iç ve dış sokak aydınlatmaların yapılması ile sanatsal ve kültürel etkinlik aktivite alanlarının oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Çorum Belediyesi’nin turizm alanında vizyonunun herkes tarafından bilindiğini anlatarak kentimize yeni bir cazibe merkezi daha kazandıracak olmanın mutluluğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Kadim Çorum’u tekrar ihya etmek bizim temel perspektifimizdir. Bunu adım adım uygulamaya devam ediyoruz. Bir çok alanda şehrin kültürel ve tarihi dokusunu ayağa kaldırıyoruz. Bu yapılanların hiçbiri 5 yıl önce konuşulmuyordu. Bugüne kadar buna büyük katkı sağlayan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin başta olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve Belediye Strateji Geliştirme Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GÜLTEKİN’DEN

AŞGIN’A ÖVGÜ

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin de yaptığı konuşmada bugün destek sağlayacakları 12 projenin protokolleri için Çorum’da olduklarını vurguladı.

Çorum’da ilk programı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yapacaklarını ve daha sonra diğer protokoller için Çorum Valiliği’ne geçeceklerini dile getiren Hakan Gültekin, Başkan Aşgın’ın değişen gelişen Çorum’a yaptığı dokunuşların kendileri için de kıymetli ve önemli olduğunu açıkladı.

Özellikle Çorum’un tarihi dokusunun ayağa kaldırılması, geçmişine ve tarihe sahip çıkılmasının çok önemli olduğunu anlatan DOKAP Başkanı Gültekin; tarih ve turizmin kendileri için vazgeçilmez olduğunu, bugüne kadar Çorum Belediyesi ve çalışkan Belediye Başkanı ile ekibinin her sene bir projesine destek verdiklerini bundan sonra da gerek turizm gerekse farklı alanlarda desteklerinin süreceğini vurguladı.

Şehirlere sahip çıkarak altyapısı ile insanına dokunmanın kendileri için önemine de değinen Gültekin, bu konuda önemli hizmetler yapan Başkan Aşgın’a teşekkür ederek projelerin Çorum ve ülkemize hayırlar getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Aşgın ve DOKAP Başkanı Gültekin, “Çorum Sanat Sokağı Altyapı İyileştirme Projesi” için hibe protokolünü imzaladı.