Şef Selda Erdost yönetimindeki Koro’nun Saz Heyeti şu isimlerden oluşuyor: Şahin Yalçın, Mithat Yağar, Nuray Sadeçolak (keman), Arif Sadeçolak (klavye), Behiye Özeşer, Serpil Kadife, Berrin Hacıismailoğlu (ud), Nurullah Sağlamkaya, Ali Bektaş (ney), Nuri Sezikli (tambur), Sinan Altınbaş (kanun-TRT sanatçısı), Gökhan Yıldır (klarnet-TRT sanatçısı), Orhan Karaiba, Harun Şahin, Uğur Gülay (ritm).
Solistler ise, Neslihan Aksoycuk, Seçil İme, Hüseyin Erdost, Uğur Tuncel, Behiye Özeşer, Tülay Kıvanç, Selda Erdost. (Haber Merkezi)