Çorum’un yazan, çizen, sanat ve kültür üreten insanları, tam 29 yıldır ÇEKVA bünyesinde bir araya geliyorlar.

Toplantıyı, ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör açtı. Zeynep Özçerezci ve Hanife Gedik, sevgi üzerine konuşmalar yaptılar. Zülal Kaya, Kafkasya’dan göç eden ailesini anlattığı romanlarını tanıttı. İbrahim Gösterir, UNESCO’nun bı yılı Aşxık Veysel Yılı ilan etmiş olması ile ilgili bilgiler verdi. Hasan Ali Kalayoğlu, balet yetiştiren Başpınar köyünü anlattı. Halil Yurttaş, Abdurrahim Karakoç’un şiirini okudu. Aşık Süleyman Kamışlı,Selahattin Aydemir,Arif Gökgöz,Yahya Ergün,Mustafa Gökgöz ve Hasan Korkmaz kendi şiirlerini okudular. Etem Eser ve Kemal Özkarslı ise toplantıya dinleyici olarak katıldılar.

Bir sonraki kültür-sanat üzerine “azık paylaşımı” yaz döneminin ardından Eylül ayının ilk Cumartesi günü gerçekleştirilecek.