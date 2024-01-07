M.T. idaresindeki 55 ADE 907 plakalı hafif ticari araç Çorum-Samsun Karayolu 2. Kilometresinde aynı istikamette seyir halindeki A.T.Ü.'nün kullandığı 19 ACJ 873 pkakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza nedeni ile şarampole devrilen araçlarda bulunan A.T.Ü., M.Ö., D.K., M.O. ve K.O. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince ambulansta kontrol edilirken, sürücü A.T.Ü., yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.