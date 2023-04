Yaklaşık 2 hafta süren Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek açıklamalarına başlayan Tam, “Orada eksikliklerimizi gidermeye yönelik ciddi çalışmalar yaptık. İki de hazırlık maçı oynadık. Geliştirmemiz gereken yönlerimizi de bu maçlarda gördük. Yeni katılan arkadaşlarımızın sayısı epey fazla. Onların adaptasyon sürecini de hızlandırmak zorundayız. Takımdaki eski arkadaşlar ile uyum sağlamaları gerekiyor. Bu açıdan bakınca işimiz biraz zor gibi görünüyor. Ancak biz bunu kısa sürede aşacak tecrübeye sahibiz. Gelen oyuncular da bu ligi iyi bilen kendini kanıtlamış oyuncular. Bu anlamda adaptasyonun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Onun için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz.

Bu hafta Şanlıurfaspor maçı ile birlikte uzun zaman sonra seyircimizle yeniden buluşuyoruz. Bu anı heyecanla bekliyoruz. Tabii ki hedefimiz çok net. Bu hedefe ulaşmak için gerekli çabayı başkanımız ve yönetim kurulumuz fazlasıyla ortaya koydular. Bu manada artık tüm yetkiyi bana ve ekibime bıraktılar. İnşallah bizde onları utandırmayacak performansı oyuncularımla berabere göstereceğiz. Tabii ki bu yolda birliktelik başarıyı getirecek unsur. Siz basın mensuplarını ve taraftarımızı devamlı yanımızda görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bu mutluluğun sonunda bizde sizlere şampiyonluk hediye ederek taçlandırmak istiyoruz. Kırılganlık göstermeden sabırlı olmalıyız. İnşallah hayırlı bir ikinci yarı olur. Seyircimizin ve tüm sevenlerimizin beklentisini karşılamak istiyoruz.

TRANSFER OLABİLİR

Çorum FK’da her zaman transfer olabileceğine de vurgu yapan deneyimli teknik adam, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın şampiyonluk için çok istekli çok arzulu olduğunu belirtirken, transferin devam edebileceğinin de müjdesini verdi. Transferden ziyade akıllarının Şanlıurfa maçında olduğunu da ifade eden Tam, “Şimdi çok kritik bir maça çıkacağız. Bu maçtan iyi bir sonuç çıkarmalıyız. Aklımızda şuan bu var. Transfer dediğim gibi olabilir. Bekleyip göreceğiz” dedi.

AYRILANLAR OLACAK

Takımdan ayrılan ve ayrılacak oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tahsin Tam, “Sezon başında oluşturulan kadromuz kaliteli bir kadroydu. Maalesef enteresan sakatlıklar oldu. Bu nedenle verim alamadığımız oyuncular oldu. Birde malum kontenjan sorunu var. Bu sorundan dolayı mecburi aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Bundan sonra da olacak gibi görünüyor.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCULARIMZ KADROMUZDA MEVCUT

Yeni transferlerle birlikte çok yönlü oyunculara sahip olduğumuz gerçek. Bodrumspor’da çalıştığım dönemde Ozan Sol’u ben forvette kullanıyordum. Bu ligde o deneyime sahip. Elimizde o opsiyonlar var.

2 OYUNCUMUZ SAKAT

Ozan Sol ve Berkay Can Değirmencioğlu sakat oyuncularımız. Berkay’ın önümüzdeki hafta Salı günü takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Ozan Sol ise koşulara başladı. Ancak takımla çalışması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Yaklaşık 4 hafta sonra aramızda olacak sanırım” dedi.

TRANSFERLERE HAYIR DEMEMİZ İMKÂNSIZDI

Transferlerin yönetimle birlikte istişare ederek aldıklarını da belirten Tam, “Yönetimimiz bu isimleri önümüze koyduğu zaman hayır dememiz imkansızdı. Hepsi birbirinden kaliteli isimler. Strateji değişik ilerliyor. Hem daha güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz hem de sonradan oyuna giren oyuncunun katkı sağlamasını istiyoruz. İlk yarıda yaşanan sakatlıklardan dolayı oyuna girenler noktasında pek katkı sağlanmadı. Şimdiki transfer stratejimizde bunun önüne geçmek istiyoruz. Oyuna giren oyuncunun skora katkı vermesini istiyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Yönetimle birlikte transfer noktasında kusursuzlaştırmak istedik. Bunu da başardık sanırım. Gelen oyuncular her teknik adamın hayır diyemeyeceği kalitede oyuncular.

Bu transferler ile birlikte bizimde sorumluluğumuz arttı. Haliyle elimizde çok iyi bir kadro var. Bu nedenle bana ve ekibime önemli görev düşüyor. Çok transfer yapmak demek şampiyon olmak anlamına gelmiyor. Bunu dersek hataya düşmüş oluruz. Adaptasyonu çok çabuk ortadan kaldırıp oyuncularımın sahada iyi performans vermesini sağlayacağız. Bu deneyimde bende var. Takımımız zaten iyiydi. Hiç transfer yapmasak da bu takım şampiyon olabilirdi. Yeni transferler şampiyonluk şansımız biraz daha yükseldi. Bu açıdan olumlu yönde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFASPOR’U ANALİZ ETTİM

Şanlıurfaspor maçı ile ilgili gelen soru üzerine gerekli analizleri yaptıklarını da belirten deneyimli teknik adam, “Şanlıurfaspor’u ikinci yarı öncesi hazırlık maçlarını takip etti. Ekibimle birlikte analizimizi yaptık. Az gol yiyen bir takım. Bu istatiskleri çok önemli. Kompakt oynayabilen, hızlı çıkışlar yapabilen bir takım görünümünde. Oyuncuları da uyum sağlamış durumda. Hazırlık maçlarında da bunu gördük. Bizim de etkili silahlarımız mevcut hem Şanlıurfaspor, hem de Çorumspor taraftarlarını keyifli bir 90 dakika bekliyor” dedi.

TARAFTARIMIZ SABIRLA BİZİ DESTEKLESİN

Açıklamasının sonunda taraftarlara da değinen Tam, “Taraftarımızın bu maçta tribünü dolduracağını düşünüyorum. Başlangıç düdüğünden itibaren destek vermelerini ve sabır göstermelerini istiyoruz. Futbol çok enteresan bir oyun çünkü. Kırılganlık göstermesinler sabırla bizi desteklesinler biz onları mutlu edecek skoru alacağız” dedi.

(Rıfat KARA)