Salur Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yağmur duası ve kurban etkinliğine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti. Milletvekili Tahtasız, yağmur duasının ardından köy halkıyla sohbet ederek, talepleri hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, bu anlamlı organizasyon nedeniyle köy halkına teşekkür ederek, kazasız-belasız, bereketli günler diledi.