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Salim Çoruk, CHP Mamak Belediye Başkan Adaylığı başvurusunu, CHP Mamak İlçe Başkanlığına beraberindeki coşkulu kalabalık ile yaptı. Çoruk, dosyasını CHP Mamak İlçe Başkanı Behçet Akdulum’a teslim etti.



Hemşehrimiz Çoruk, adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamasında Mamak'ta Belediye Başkanlığı için 16 aday adayının bulunduğunu ve tüm aday arkadaşlarına başarılar dilediğini belirterek “Hep birlikte Mamak Belediyesi’ni kazanmak için çalışacağız ve Cumhuriyet Halk Parti’mize Mamak Belediyesi’ni kazandıracağız. Bir birinden değerli diğer belediye başkan adaylarımıza da başarılar diliyorum. Bu göreve layık görülürsem bilgi, birikim ve belediyecilik tecrübemle göreve hazırım. Bu özel ve anlamlı günümde beni yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hedefimiz 25 yıl sonra Mamak'ta CHP olarak seçimleri kazanmak olacaktır” şeklinde konuştu.