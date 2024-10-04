8 Ekim 1978 yılında Ankara’nın Bahçelievler semtinde katledilen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciden birisi olan Salih Gevenci, Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında bu yıl da anılacak.

Saldırının 46. yılında Salih Gevenci'nin 6 Ekim Pazar günü saat 14.00'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında Çorum, İstanbul, Ankara ve Amasya’dan gelen arkadaşları tarafından anılacağı öğrenildi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses ve Osman Nuri Uzunlar’ın da anılacağı belirtildi.

Öte yandan 8 Ekim 1978 tarihinde Ankara’nın Bahçelievler Semti’nde öldürülen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenci için Çorum dışında Kırklareli ve Ankara Karşıyaka Mezarlığı ile Bursa Yenişehir Santral Park’da anma programı düzenleneceği alınan bilgiler arasında.

Editör: Haber Merkezi