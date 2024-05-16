Küçük  Gülücek köyünden gelme Şakire CEYLAN, Akşam saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak  vefat etti.
Merhumenin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çimento fabrikasından emekli  Abdullah Ceylan’ın eşi, Cengiz, Nilgün, Mustafa, Arif Ceylan’ın anneleri  Şakire Ceylan’ın Cenazesi  16 Mayıs Perşembe  günü  öğle namazını müteakip Akşemseddin camisinde kılınacak cenaze namazından sonra ulu mezarlıkta toprağa verilecektir.
Çorum Yaşam Merhumeye Allah’tan Rahmet , yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ