Küçük Gülücek köyünden gelme Şakire CEYLAN, Akşam saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak vefat etti.

Merhumenin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çimento fabrikasından emekli Abdullah Ceylan’ın eşi, Cengiz, Nilgün, Mustafa, Arif Ceylan’ın anneleri Şakire Ceylan’ın Cenazesi 16 Mayıs Perşembe günü öğle namazını müteakip Akşemseddin camisinde kılınacak cenaze namazından sonra ulu mezarlıkta toprağa verilecektir.

Çorum Yaşam Merhumeye Allah’tan Rahmet , yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ