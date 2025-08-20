Türkiye genelinde ihracatta son yıllarda ön sıralarda kendine yer bulan ve 3 yıldır aralıksız şekilde ihracatında 2 milyar dolarlık rakamları geride bırakmayı başaran Çorum 2025 yılının ilk 7 ayında ise 3 milyar 119 milyon dolarlık ihracata ulaşarak ülkede 11’nci sırada kendine yer buldu.

Türkiye'de Ocak-Temmuz döneminde 23 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı, 50 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 835 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 arttı. İstanbul'u, 3 milyar 258 milyon dolar ve yüzde 20,5 artışla Kocaeli, 2 milyar 13 milyon dolar ve yüzde 8 artışla İzmir takip etti. Çorum ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş yaşasa da 587 milyon dolarlık ihracatı ile ülke genelinde en fazla ihracat yapan 11’nci kent olmayı başardı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında toplam 2 milyar 206 milyon dolarlık, 2024 yılında ise 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum, 2025 yılının ilk 7 ayında 3 milyar 119 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolar, Şubat ayında 431 milyon 586 milyon dolar, Mart ayında 450 milyon dolar, Nisan ayında 351 milyon dolar ve Haziran ayında ise 367 milyon dolar ihracat yapılan Çorum’da Temmuz ayındaki 587 milyon dolarlık ihracat ile 3.2 milyar dolarlık ihracata ulaşıldı.

Muhabir: Haber Merkezi