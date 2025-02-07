Hafta sonu sahasında Ahlatcı Çorum FK’yı ağırlayacak olan Sakaryaspor’da hazırlıklar kar altında yapılan idman ile devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorum FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleri ile başladığı idmanı taktik çalışma ve çift kale maçla birlikte tamamladı. Yeşil siyahlı ekipte Ennur Totre, Erdi Dikmen ve Volkan Eğri idmanda yer almadı. Sakaryaspor, cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Stadyumu'nda Çorum FK'yı konuk edecek.