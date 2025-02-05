Sakarya basınında yer alan haberlere göre, yönetim kurulu yaptığı değerlendirme toplantısı sonucunda 27 yaşındaki stoper Erdi Dikmen, 28 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Ennur Totre ve 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Volkan Eğri’den kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Erdi Dikmen, 17 maçta 1.356 dakika süre alırken, 1 gol attı. Sakaryaspor formasıyla 13 resmi maçta 789 dakika sahada kalan Ennur Totre 1 asist yaparken, Volkan Eğri ise 14 karşılaşmada 335 dakika görev yaptı ve 1 asist yaptı.