Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Liseli Gençler (kadın-erkek) Tekvando İl Birinciliği tamamlandı.

TOKİ Spor Salonu’nda düzenlenen ve toplamda 70 sporcu öğrencinin mücadele ettiği il birinciliği sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. Dereceye giren sporcular aynı zamanda Türkiye şampiyonası öncesinde gruplarda Çorum’u temsil etme hakkı kazandı.

Kilolarında dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

KADINLAR

42 kilo: 1.Nisanur Kalınsazlıoğlu (Sungurlu Anadolu Lisesi), 2. Tuana Tuzcu (Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 3. Zeynep Şahin (İnönü Anadolu Lisesi)

44 kilo: 1.Müberra Ünsal (Şehit Osman Aslan Anadolu İmam Hatip Lisesi), 2.Nisa Sarıaltın (Sungurlu Anadolu Lisesi), 3. Zeynep Ecrin Akyaz (Başöğretmen Anadolu Lisesi) 46 kilo: 1.Yağmur Sulutaş (Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2. Esfer Esila Şener Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), 3. Rabia Aguş (Fatih Anadolu Lisesi) 49 kilo: Buse Uzanır (Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2.Kadriye Çeltek (Mimar Sinan Anadolu Lisesi), 3.Ecrin Ok (Çorum Halk Eğitim Merkezi), 3. Nehir Sude Eker (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

52 kilo: 1.Nevin Angay (Fatih Anadolu Lisesi), 2.Ayşe Sevda Yanaşma (Mimar Sinan Anadolu Lisesi) 55 kilo: 1.Yağmur Kazak (Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 2. Yağmur Keskin (Fatih Anadolu Lisesi), 3. Zeynep Bahriye Nakaş (Haydar Öztaş Anadolu Lisesi), 3. Evra Nur Çelen (Fatih Anadolu Lisesi) 59 kilo: 1.Duru Bektaş (Bahçelievler Anadolu Lisesi), 2.Hazal Halaçoğlu (Haydar Öztaş Anadolu Lisesi), 3. Yağmur Odabaş (Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi), 3. Zeynep Karakaş (Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

63 kilo: 1.Zeynep Zümra Çeken (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 2.Tuğba Karagöz (Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 3. Eylül Gökkaya (Eti Anadolu Lisesi), 3. Pınar Cengiz (Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi) 68 kilo: 1.Yüksel Kurşun (Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2. Sudenur Eker (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), 3. Elif Sude Arar (Fatih Anadolu Lisesi) +68 kilo: 1.Damlagül Bellek, 2.Elif Nur Öremiş (Buhara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

ERKEKLER

51 kilo: 1.Burak Daşdan (Mehmetçik Anadolu Lisesi) 55 kilo: 1.Batuhan Buğra Yetik (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2.Kerem Kavaklı (Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 3. Murat Bilgin (TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 3. Yiğit Özbolat (Mehmetçik Anadolu Lisesi) 59 kilo: 1. Mehmet Emin Dinçer (Spor Lisesi), 2.Salih Yiğit Gürbüz (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 3.Alperen Bilgin (Cumhuriyet Anadolu Lisesi)

63 kilo: 1.Kuzey Ahmet Doğu (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi), 2. Poyraz Kasırga (Özel Çorum Fen Bilimleri Anadolu Lisesi), 3. Yusuf Turan (Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 3. Eren Erden (Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi) 68 kilo: 1.Çınar Ilıman (Spor Lisesi)

73 kilo: 1.Tugay Yolal (Spor Lisesi), 2.Hüseyin Ayberk Alataş (Mimar Sinan Anadolu Lisesi) 78 kilo: 1.Poyraz Yetkin (Eti Anadolu Lisesi), 2.Yusuf Veran (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 3.Muhammet Ali Erol (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)