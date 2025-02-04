Ahlatcı Çorum FK’nın genç sağ beki Mustafa Emre Yalçınkaya’nın kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

Edinilen bilgilere göre, Bursaspor’dan Eren Tunalı ile anlaşılması üzerine, bir süredir oynayabileceği bir takıma gitmek için istediği izni alamayan Mustafa Emre’ye beklediği izin çıkıyor. Sezon başında olduğu gibi devam eden ara transfer döneminde de teklifler alan Mustafa Emre’nin kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

2002 doğumlu olan Mustafa Emre, 2013’te Çorumspor altyapısında başlayan futbolculuk kariyerinde 2022’de Ahlatcı Çorum FK’da profesyonelliğe adım attı.

Mustafa Emre, profesyonel futbolculuk kariyerinde Ahlatcı Çorum FK formasıyla 1.Lig’de 1, 2.Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta forma giyerken, kupada 2 gol attı.