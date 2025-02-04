Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubundaki ikinci maçında konuk olduğu Süper Lig ekibi Başakşehir FK’ya 4-1 yenilerek tüm iddiasını kaybetti.

Yönetim kurulunun almış olduğu karar üzerine, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maça U19 takımı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkan Ahlatcı Çorum FK, 3 ve 25.dakikalardaFigueiredo’nun golleriyle 2-0 geriye düştü.

39.dakikada, kaptan Mustafa Emre Yalçınkaya’nın serbest vuruştan attığı golle farkı bire indiren Ahlatcı Çorum FK soyunma odasına 2-1 geride gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Başakşehir, 49’da Hamza’nın golüyle farkı yeniden ikiye çıkartırken, 90+2’de Figueiredo kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü atarak skoru belirledi: 4-1.

Başakşehir FK’nın birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta kaleci Ahmet Said Kıvanç başarılı kurtarışlarıyla, Ahlatcı Çorum FK’nın gençleri ise mücadeleci oyunlarıyla dikkat çekti.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 3: GOL! Başakşehir’in golü geldi. Mustafa Emre’nin kullandığı taç atışında topu alan Laye’nin kaleciye geri pası kısa düştü, araya giren Figueiredo sol çaprazdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda kaleci Ahmet Said’i de geçip topu boş kaleye yuvarladı: 0-1.

DAKİKA 9: Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Sağdan Berat’ın ortasında, arka direkte Djalo’nun kafayla indirdiği topu altı pasta Laye’ni ters vuruşunda direk gole izin vermedi.

DAKİKA 25: GOL: Fark ikiye çıktı. Lima’nın soldan savunma arkasına atığı uzun topa hareketlenen Figueiredo, altı pasın sol çaprazından aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 27: Başakşehir, ceza yayının solundan serbest vuruş kazandı. Yusuf’un vuruşunda barajdan seken top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

DAKİKA 31: Sağdan gelişen Başakşehir atağında, Davıdson’un pasında Figueiredo ceza yayından içeri girer girmez vurdu, kaleci Ahmet Said gole izin vermedi. Dönen topu soldan Serdar ortaladı, altı pasta Ömer Faruk kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 33: Orta alandan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ömer Faruk karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Ahmet Said gole izin vermedi.

DAKİKA 39: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK’nın golü geldi. Hasan Ege’ye ceza yayı içerisinde Opoku tarafından yapılan faul üzerine kazanılan serbest vuruşta Mustafa Eren barajın altından, yerden kalecinin sağına vurdu: 1-2.

DAKİKA 49: GOL! Fark yeniden ikiye çıktı. Sağdan, Yusuf’un kullandığı köşe vuruşundan gelen topa penaltı noktası civarında iyi yükselen Hamza kafayı vurdu: 1-3.

DAKİKA 65: Sağdan Yusuf’un kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Hamza bu kez ayak içiyle vurdu, kaleci Ahmet Said gole izin vermedi.

DAKİKA 66: Ahlatcı Çorum FK ikinci gole yaklaştı. Hasan Ege kaptığı topla birlikte hızla rakip kaleye yöneldi, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda uzak köşeyi düşündü ancak yerden vuruşunda çizgiye paralel giden top taç çizgisinin üzerinde durdu.

DAKİKA 80: Başakşehir atağında, sağdan Yusuf ortaladı, kaleci Ahmet Said’in boşa çıktığı topa arka direkte Serdar ve Djalo birlikte hamle yaptı ancak ikisi de birbirini bozdu, aut.

DAKİKA 90+2: GOL! 4-1 oldu. Ceza sahasında, soldan çizgiye inen Piatek’in yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Figueiredo gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-4.