ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, YAZILIKAYA’nın isim babası ve Yayın Kurulu Üyesi, Şair Gazanfer Eryüksel’in Vitraylar adlı şiir kitabı, Antalya’da düzenlenen edebiyat buluşmasında ele alındı. Etkinlikte, kitapta yer alan şiirler ve “vitray” kavramının edebiyattaki karşılığı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Moderatörlüğünü Hakan Ercan'ın yaptığı söyleşi ve imza günü programına konuşmacı olarak Avukat ve Edebiyatçı Yalçın Duman ile Gazeteci-Yazar Gürsel Kaya katıldı. Antalya'da başarılı şiir ve edebiyat organizasyonlarını gerçekleştiren Moderatör Hakan Ercan, program öncesinde Gazanfer Eryüksel'in Vitraylar kitabından şiirler seslendirdi ve konuşmacıları tanıttı.

Kalabalık bir sanatsever topluluğunun katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Edebiyatçı Yalçın Duman, "Vitraylar"daki 'Likyalı Şaire Vitray' ve 'Enver Gökçe'ye Vitray' şiirlerini değerlendirdi.

Duman’ın değerlendirmesinde, vitrayın görsel sanatta renkli cam parçalarının anlamlı bir bütün hâline getirilmesiyle oluştuğuna dikkat çekilerek, edebiyatta da sözcüklerin aynı anlayışla bir araya getirilmesi sonucu “şiirde vitray” kavramının ortaya çıkabileceğini ifade edildi. Gazanfer Eryüksel’in Vitraylar adlı kitabının bu anlayışla kaleme alındığı vurgulandı.

Etkinlikte, kitabın 62. sayfasında yer alan “Likyalı Şaire Vitray” adlı şiir özel olarak ele alındı. Şiirin, Likya uygarlığına ve Anadolu’nun antik kültür mirasına gönderme yaptığı belirtilirken, Antalya ve çevresinin Likya, Pamphylia ve Pisidia gibi önemli uygarlıklara ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. Likya’dan Perge’ye, Termessos’tan Sagalassos’a uzanan bu kültürel coğrafyanın şiir aracılığıyla günümüze taşındığı ifade edildi.

İki bin yıl önce yaşamış Likyalı bir şairin taşlara kazınmış dizelerine gönderme yapan şiirin, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurduğu dile getirildi. Şiirde geçen imgelerin, antik kentlerdeki ıssızlık, terk edilmişlik ve zamana direnen izleri yansıttığı belirtildi.

Programda ayrıca Gazanfer Eryüksel’in kitabında yer verdiği “Enver Gökçe’ye Vitray” şiiri de değerlendirildi. Toplumcu gerçekçi şiirin önemli isimlerinden Enver Gökçe’ye ithaf edilen şiirin, şairin halk şiiri geleneğini modern bir anlayışla ele alışına güçlü göndermeler içerdiği ifade edildi. Aynı bölümde, Enver Gökçe’nin yakın dostu ve önemli halk bilimci İlhan Başgöz’ün de vitray şiirle anılmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Etkinlikte yapılan değerlendirmelerde, Vitraylar kitabının yalnızca bireysel duygulara değil, tarih, kültür ve toplumsal belleğe de ışık tuttuğu belirtildi. Gazanfer Eryüksel’in, geçmiş uygarlıkların izlerini ve edebiyatın dönüştürücü gücünü şiirle bir araya getirdiği ifade edilerek, kitabın edebiyat dünyasında önemli bir yer edineceği görüşü dile getirildi.

GÜRSEL KAYA’DAN “VİTRAYLAR”A EDEBİYAT-KÜLTÜR-GELECEK-DIŞAVURUMCULUK VE VAROLUŞÇULUK VURGUSU

Programda söz alan Gürsel Kaya da konuşmasında Gazanfer Eryüksel’in Vitraylar kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eryüksel’in tematik şiir yazımındaki başarısına dikkat çeken Kaya, kitabın 97 sayfa ve 67 şiirden oluştuğunu, aynı tema etrafında bu denli bütünlüklü bir eser ortaya koymanın son derece zor olduğunu ifade etti. Buna rağmen şairin, vitray temasını zorlamadan, doğal ve akıcı bir dil ile işlediğini belirtti.

Kaya, Vitraylar’ın sade, anlaşılır ve Yunus Emre’yi anımsatan bir Türkçe'yle kaleme alındığını vurgulayarak, şiirlerin kolay okunur olmasına karşın derin anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Gazanfer Eryüksel’in yalnızca şair kimliğiyle değil, aynı zamanda deneme yazarı ve köşe yazarı olarak da güçlü bir kaleme sahip olduğunu belirten Kaya, Eryüksel’in yazılarının geniş bir okur kitlesi tarafından ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Konuşmasında vitray sanatının “çoklukta birlik” anlayışına işaret eden Kaya, Eryüksel’in şiirlerinde de farklı temaların tek bir anlam ve duygu etrafında birleştiğini ifade etti. Tasavvuftan bilime, mitolojiden kozmolojiye uzanan geniş bir yelpazede yazılan şiirlerin, okuru yormayan bir akışla sunulduğu belirtildi.

Eryüksel’in şiirlerinde doğa, ışık, renk, kadın ve çocuk imgelerinin öne çıktığını dile getiren Kaya, bu unsurların geleceğe dönük bir umut ve varoluş vurgusu taşıdığını söyledi.

Geçmişten beslenen ancak yüzünü geleceğe dönen bir şiir anlayışının hâkim olduğu Vitraylar’ın, çağdaş Türk şiiri içinde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

“VİTRAYLAR”DA GELECEK, DOĞA VE BİRLİK TEMASI ÖNE ÇIKIYOR

Şair Gazanfer Eryüksel’in Vitraylar adlı şiir kitabı üzerine Gürsel Kaya'nın yaptığı değerlendirmelerde, eserin doğa, insan ve gelecek ekseninde kurduğu güçlü şiir dili dikkat çekti. Kitapta yıldızlardan çiçeklere, tohumdan doğuma uzanan zengin imgelerle birlikte kadın ve çocuk figürlerinin öne çıktığı vurgulandı. Kadın üretkenliğin, çocuk ise geleceğin simgesi olarak şiirlerde yer alırken, şairin ilk şiirlerinde kendi çocukluğunu ve mahallesini anlattığı ifade edildi.

Vitraylar’da mitoloji, kozmoloji, tarih, felsefe ve kültürün önemli bir yer tuttuğunu ancak kitabın temel ekseninin “gelecek” olduğunu vurgulayan Kaya; bu geleceğin, farklı unsurları bir araya getirerek tek bir ışık ve tek bir güç hâlinde yansıttıldığını ifade ederken eserin dışavurumcu ve varoluşçu bir bakış açısı taşıdığını dile getirdi.

Şiirlerin dışa vurumcu, izlenimci, naturalist ve realist özellikler taşıdığına dikkat çekilirken, Eryüksel’in doğayı bir ressam duyarlılığıyla betimlediği vurgulandı. Irmakların akışı, güneşin doğuşu ve batışı, akşam ve sabahın renkleri, su sesleri ve rüzgâr gibi doğal unsurların şiirlerde canlı bir biçimde yer aldığı ifade edildi. Şairin yalnızca görselliğe değil, musikiye de önem verdiği; müzikle ilgili sözcük ve göndermeleri şiirin ritmiyle bütünleştirdiği belirtildi.

Kitabın dil ve üslup açısından sade, akıcı ve içten bir yapı taşıdığı, gizli bir lirizm barındırdığı ancak abartıya kaçmadığı dile getirildi. Gazanfer Eryüksel’in şiirlerinde birlik, dayanışma ve “çoklukta birlik” anlayışının öne çıktığı, bu yönüyle tasavvufi bir derinlik taşıdığı vurgulandı. Şiirlerin kitap boyunca tekliği, beraberliği ve ortak yaşam bilincini işlediği ifade edildi.

Renk, ritim ve uyumun Vitraylar’ın temel unsurları arasında yer aldığı belirtilirken, mavi, kırmızı ve beyaz başta olmak üzere çok sayıda rengin şiirsel bir ahenk içinde kullanıldığı aktarıldı. Şiirlerdeki ritmik yapı, şairin musikiyle olan güçlü bağını da ortaya koyuyor.

Yapılan değerlendirmelerde, Vitraylar’ın birleştirici, çoğaltıcı ve sağaltıcı bir etki yarattığı ifade edilirken, eserin “çok renkli ama tek tatlı” yapısıyla aşure benzetmesiyle tanımlandığı belirtildi. Okuyucuya hem estetik hem düşünsel bir zenginlik sunduğu vurgulanan kitap, şiirseverlere özellikle tavsiye edildi.

ÖYKÜ SANAT CEP SAHNE’DE

Şair Gazanfer Eryüksel’in Vitraylar adlı şiir kitabının söyleşisi ve imza günü, Antalya’da bulunan Öykü Sanat Cep Sahne’de gerçekleştirildi. Sanatın sahneyle bir araya geldiği etkinlikte, edebiyat, şiir ve sanat mekânlarının kent yaşamındaki önemi de vurgulandı.

Söyleşinin gerçekleştirildiği Öykü Sanat Cep Sahne’nin, tiyatrodan müziğe, dans atölyelerinden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede her yaştan ve her yetenekten insanı sanatla buluşturan bir mekân olduğu vurgulandı. Ekim ayında açıldığı öğrenilen sahnenin, kısa sürede Antalya’nın kültür-sanat yaşamında önemli bir buluşma noktası hâline geldiği ifade edildi.

Etkinlikte, sahnenin kurucusu Banu Bakikuşağı’na da özel olarak teşekkür edildi. Tiyatro tutkunu bir sanatçı olan Bakikuşağı’nın, sahneyi yalnızca bir gösteri alanı olarak değil, erişilebilir ve üretken bir sanat mekânı olarak yaşatmayı hedeflediği belirtildi. Konuşmasında, sahnenin sanatseverlerle dolmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Bakikuşağı, Gazanfer Eryüksel’in imza gününü bu sahnede gerçekleştirmesinin kendisi için onur verici olduğunu söyledi; Sanatçı Eryüksel'e plaket ve çiçek takdim etti.

Programda söz alan Gazanfer Eryüksel ise, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sanat mekânlarının “insanın dünyadaki evi” olduğunu ifade etti. Sanatın paylaşıldıkça çoğaldığını vurgulayan Eryüksel, Öykü Sanat Cep Sahne’nin bu anlamda önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında, Vitraylar kitabından şiirler okundu. Ayva imgesi üzerinden yazılmış şiirlerin, zor zamanlarda umudu ve iyileşmeyi çağrıştırdığı ifade edilirken, şairin doğa, ışık ve insan temalarını vitray estetiğiyle bir araya getirdiği vurgulandı. Ayrıca Eryüksel’in, ressam dostu Esin’e ithaf ettiği vitray şiiri de kendi sesinden dinleyicilerle paylaşıldı.

Söyleşi ve şiir okumalarının ardından gerçekleştirilen imza günüyle etkinlik sona erdi. Katılımcılar, Öykü Sanat Cep Sahne’nin Antalya’da sanatın buluşma noktalarından biri hâline gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.