Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde üzerinde bir şahsın kimlik sorgusunda, gösterilen kimlikten şüphe eden yaya devriyelerin parmak izi kontrolü yapmak istemesi üzerine, şahıs yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca ile yakalanan ve ekiplere sahte kimlik gösteren şahsın yağma suçundan 23 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.O.(33) olduğu anlaşıldı.

Ekip otosuna bindirilen firari hükümlü sağlık kontrolü sonrası cezaevine teslim edildi.