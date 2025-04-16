Alınan bilgiye göre Akken Mahallesi Celilkırı yolu üzerinde Hasan B., Baran B. ve Merdan M. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Merdan M., yanında bulunan bıçakla Hasan B. ve Baran B.'yi yaralayarak minibüs ile olay yerinden kaçtı.

Kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan Baran B., doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakımda alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelinin yaralı halde Kırıkkale ili Delice İlçe Devlet Hastanesi’ne gittiği, doktorların müdahalesinin ardından Kırıkkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.